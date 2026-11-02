الخارجية الإيرانية: واشنطن أثبتت سعيها المستمر لإفشال أي مسار دبلوماسي

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن واشنطن أثبتت حتى الآن أنها تعمل على إفشال أي مسار دبلوماسي يجري العمل له.

أضاف بقائي، أنه وفقًا لهكذا معطيات فلن يكون مضيق هرمز آمنا إذا لم يرفع الحصار البحري عن إيران ولم تنفذ مطالبها المشروعة.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طرحنا مطالبنا بوضوح ولا يزال مقترحنا قائما والكرة الآن في ملعب واشنطن، مشيرًا إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء وعلى أمريكا اتخاذ قرارها.



لفت بقائي إلى إنه تم اختصار المقترح الإيراني وأصبح من الممكن تنفيذه خلال يومين، بعدما كان سبعة أيام، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يتولى إدارة الدبلوماسية وقاليباف لا يزال رئيس وفد إيران المفاوض.

وذكر بقائي :" نقلنا شروطنا ومطالبنا للجانب الأمريكي بشكل معقول ولن نقبل أي التزامات من جانب واحد فقط"، مشيرًا بذلك إلى فاتورة أمريكا الكبيرة في الهروب بالأموال وعدم دفع مستحقاتهم، لافتًا إلى أن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة هدفها تسهيل تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي.

ويعقد وفدان إيراني وقطري جولة مباحثات هي الثالثة على التوالي للوصول إلى صيغ للحل.

