قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى الـ23 بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل بمطعم في قرية دمرو بالمحلة
رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع المصرفي المصري
محمد العدل يدافع عن إمام عاشور: ما يحدث معه تطرف
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد جديدة
وفد طهران يغادر الدوحة وتجهيز مسودة مقترح لوقف الحرب
تراجع أمام الجنيه.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم
في أضخم طرح بتاريخ البورصة.. رئيس الوزراء يفتتح جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة
مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية واضحة
11.5 مليار جنيه للبتلو.. جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر
بدء تداول أسهم بنك القاهرة.. رئيس الوزراء يقرع جرس التداول بالبورصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: واشنطن أثبتت سعيها المستمر لإفشال أي مسار دبلوماسي

بقائي
بقائي
محمد على

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن واشنطن أثبتت حتى الآن أنها تعمل على إفشال أي مسار دبلوماسي يجري العمل له.

أضاف بقائي، أنه وفقًا لهكذا معطيات فلن يكون مضيق هرمز آمنا إذا لم يرفع الحصار البحري عن إيران ولم تنفذ مطالبها المشروعة.

أكد  المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طرحنا مطالبنا بوضوح ولا يزال مقترحنا قائما والكرة الآن في ملعب واشنطن، مشيرًا إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء وعلى أمريكا اتخاذ قرارها.


لفت بقائي إلى إنه تم اختصار المقترح الإيراني وأصبح من الممكن تنفيذه خلال يومين، بعدما كان سبعة أيام، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يتولى إدارة الدبلوماسية وقاليباف لا يزال رئيس وفد إيران المفاوض.

وذكر بقائي :" نقلنا شروطنا ومطالبنا للجانب الأمريكي بشكل معقول ولن نقبل أي التزامات من جانب واحد فقط"، مشيرًا بذلك إلى فاتورة أمريكا الكبيرة في الهروب بالأموال وعدم دفع مستحقاتهم، لافتًا إلى أن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة هدفها تسهيل تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي.

ويعقد وفدان إيراني وقطري جولة مباحثات هي الثالثة على التوالي للوصول إلى صيغ للحل.
 

عاجل الخارجية الإيرانية الدوحة الأمريكي وزارة الخارجية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

زيادة الوزن

منها الجبنة القريش.. 10 أطعمة غير متوقعة تتسبب في زيادة الوزن

فاكهة التنين

بعد زيادة الإقبال عليها.. فوائد غير متوقعة لـ فاكهة التنين

السكري

حتى لو لم تتناول الحلويات.. لهذا السبب يرتفع السكر في الدم

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد