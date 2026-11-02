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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر باستشهاد المواطن محمود جهاد محمود قفه (46 عاماً)، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة الياباني شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد المواطن يوسف أبو يونس متأثراً بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في منطقة المواصي غربي خان يونس، أمس الأحد.

وفي حادثة أخرى، استشهد المواطن أسعد قشطة، وأصيبت طفلة، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في شارع زعرب، بمنطقة مفترق بئر 19 في مواصي خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد المواطن إبراهيم عامر السعايدة (40 عاماً)، متأثراً بإصابته بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" شرقي قرية المصدر.

وأصيب مواطنان آخران بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية في القرية ذاتها، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في المنطقة.

وفي مدينة غزة، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن، بمخيم اليرموك شرقي المدينة.

 أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار في محيط دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل في محيط دوار أبو حميد وسط المدينة.

مواصي خان يونس أربعة فلسطينيين قصف وإطلاق نار الاحتلال الإسرائيلي غزة

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