انقلاب ميكروباص وإصابة 9 عمال بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

شهد طريق المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر حادث انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 9 عمال.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددا من العمال داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وبالفحص، تبين وقوع انقلاب للسيارة، ما أسفر عن إصابة 9 عمال، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يجري الوقوف على أسباب الحادث وملابساته.