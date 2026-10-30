القبض على عاطلين خطفا هاتف طالبة أثناء سيرها في الشارع بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر القبض على عاطلين لاتهامهما بخطف هاتف محمول من طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، أثناء سيرها بأحد شوارع دائرة القسم، وفرا هاربين مستقلين دراجة نارية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما واستعادة الهاتف المسروق.

تفاصيل خطف هاتف طالبة في أكتوبر

كشفت التحريات أن المتهمين، البالغين من العمر 20 و22 عامًا، استهدفا الطالبة أثناء سيرها في الشارع وانشغالها بإجراء مكالمة هاتفية، حيث استقل الأول دراجة نارية وتولى قيادتها، بينما خطف الثاني الهاتف من يدها، ثم لاذا بالفرار.

اعترافات المتهمين باستهداف الطالبة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.