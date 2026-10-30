بعد إغلاق 6 سنوات .. سويسرا تعيد فتح مكتبها الدبلوماسي في بيونج يانج

أعادت سويسرا فتح مكتبها الدبلوماسي في بيونغ يانغ بعد أكثر من ست سنوات، مستعيدةً بذلك حضوراً دائماً في كوريا الشمالية، في خطوة تأتي في إطار مساعي وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، لتعزيز الحوار السياسي المباشر مع البلاد.

وقد استأنف المكتب عمله في 19 أكتوبر، ليحل محل بعثة التعاون الإنساني التي كانت مغلقة منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.

ووصل كاسيس إلى بيونج يانج في 29 أكتوبر ، وحضر مراسم رسمية لإعادة افتتاح المكتب، مما يمثل مرحلة جديدة في الانخراط الدبلوماسي السويسري مع كوريا الشمالية.

وتضمنت الزيارة إجراء مناقشات سياسية مع مسؤولين كوريين شماليين، قبل أن يتوجه وزير الخارجية السويسري إلى كوريا الجنوبية.

كان المكتب السويسري السابق في بيونغ يانغ يعمل في المقام الأول كبعثة للتعاون الإنساني.

وقد تأسس عام 1997 وظل نشطاً حتى مارس 2020، حين أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى إغلاقه. أما المكتب الذي أُعيد فتحه مؤخراً، فيحمل تفويضاً مختلفاً.

فهو يوفر لسويسرا حضوراً سياسياً ودبلوماسياً دائماً في العاصمة الكورية الشمالية.

ويُعد هذا أول مكتب سويسري من نوعه في بيونج يانج منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1974. وقد استأنف المكتب عمله رسمياً في 19 أكتوبر 2026.