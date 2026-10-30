تقارير إسرائيلية: واشنطن تنقل 10 طائرات شحن عسكرية إلى النقب ضمن جسر جوي بالمنطقة

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت 10 طائرات شحن عسكرية إلى قاعدتي عوفدا ونفاطيم في النقب، ضمن جسر جوي يشمل قواعد في الأردن والسعودية وقطر والكويت، مع نقل منظومة "باتريوت" وتوقع وصول حاملة طائرات في نوفمبر، دون تأكيد أمريكي رسمي.

هبوط طائرات أمريكية في جنوب إسرائيل



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء الخميس بأن الطائرات هبطت في قاعدتي عوفدا ونفاطيم الجويتين بمنطقة النقب، مشيرة إلى أنها انطلقت من قاعدة فورت بليس العسكرية في ولاية تكساس الأمريكية.

ولم يصدر تعليق رسمي أمريكي يؤكد هذه المعلومات، كما لم تُكشف طبيعة المعدات أو الشحنات التي نقلتها الطائرات، أو ما إذا كانت مرتبطة باستعدادات لعملية عسكرية محتملة ضد إيران.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن واشنطن وتل أبيب تنسقان بصورة وثيقة، ويستعدان لمختلف الاحتمالات، بانتظار أي قرار قد يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعامل مع طهران.

جسر جوي إقليمي



وأشارت تقارير إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية لا تقف عند إسرائيل، إذ تحدثت عن وصول طائرات شحن عسكرية أمريكية إلى قواعد في الأردن والسعودية وقطر والكويت خلال الأيام الأخيرة، في إطار جسر جوي يهدف، بحسب التقديرات، إلى نقل إمدادات عسكرية وتجديد المخزونات في المنطقة.

من جهة أخرى، قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تسعى أمريكا إلى جولة هجمات سريعة في إيران الشهر المقبل لكنها ستنهيها بسرعة باتفاق دون أن تحقق إسرائيل أهدافها.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرى أن جولة قصيرة من الضربات الجوية لن تفضي إلى إسقاط النظام الإيراني أو وقف برنامج طهران النووي، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من فجوة بين أهداف القيادة السياسية في إسرائيل وأهداف ترامب.

وساطة قطرية وتحركات دبلوماسية



وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول مطلع بعودة الوسطاء القطريين إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن تحركات الوساطة القطرية جرى تنسيقها مع الجانب الأمريكي.

نقل أنظمة باتريوت وتعزيزات مرتقبة



وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن الجيش الأمريكي نقل منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من تكساس لتعزيز قدراته الدفاعية في الشرق الأوسط، في ظل مخاوف من رد إيراني محتمل على أي هجوم جديد.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أصدرت تعليمات لبعض جنودها في قواعد بالمنطقة بمغادرتها مؤقتاً تحسباً لتصعيد قد يعرّض القوات الأمريكية للخطر، فيما يُتوقع وصول حاملة طائرات ووحدة إضافية من مشاة البحرية الأمريكية خلال نوفمبر المقبل.

ترامب يطلع على خيارات عسكرية



وتزامنت هذه التطورات مع تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أفاد بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر أطلع ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، بحضور وزير الحرب بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين ومسؤولين آخرين.

واعتبرت الصحيفة أن الاجتماع قد يشير إلى اقتراب واشنطن من اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات العسكرية، لكنه لا يعني أن ترامب حسم موقفه.

انتقادات في الكونجرس



في المقابل، أثارت احتمالات تجدد الحرب انتقادات داخل الكونجرس، وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إنه تلقى إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إحاطة بشأن الخطط المحتملة واصفاً إياها بأنها "جنونية"، محذراً من تصعيد واسع النطاق يقوض التزام الولايات المتحدة بسيادة القانون.

واندلعت المواجهة العسكرية في 28 فبراير الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف إسرائيل ومواقع أمريكية في المنطقة وبنى تحتية في دول مجاورة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل، ثم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، غير أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات حول أمن الممر المائي.