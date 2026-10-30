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إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

حركة الشحن والسفن
حركة الشحن والسفن
إلهام عبد العزيز

يستعد عمال موانئ في 22 دولة اليوم الجمعة لبدء إضراب احتجاجا على الحروب واستخدام الموانئ لتصدير الأسلحة، في تحرك يقول منظموه إنه قد يتسبب في عرقلة أكثر من ‌40 بالمئة من حركة الشحن في البحر المتوسط وتعطل شحنات تتخطى قيمتها ملياري دولار.

إضراب عمال الموانئ في 22 دولة


وحسب وكالة رويترز دعت نقابات عمال الموانئ في إيطاليا وفرنسا واليونان وإقليم الباسك الإسباني وتركيا والمغرب في البداية إلى الإضراب، الذي يحظى الآن بدعم أكثر من 25 نقابة في 113 ميناء.

ومن ⁠المتوقع، أن يستهدف الإضراب مراكز شحن رئيسية في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، بما في ذلك هامبورج وبلنسية ولو هافر والجزيرة الخضراء وبيرايوس وجنوة بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط في المغرب وميناء نهافا شيفا في الهند.


ولكن لم يتضح بعد عدد العمال الذين سيشاركون في الإضراب أو مدى خطورة الاضطرابات التي قد تترتب عليه.

 وقال متحدث باسم ميناء جنوة الإيطالي إن من المتوقع أن يترتب على ذلك تأثيرا ‌محدودا ⁠فحسب في الميناء، في حين حذر ميناء بيرايوس من اضطرابات في خدمات العبارات المتجهة إلى الجزر اليونانية.


ومن بين النقابات العمالية المشاركة في الإضراب نقابة (فير.دي) في ألمانيا، وأكبر نقابة عمالية في أيرلندا (إس.آي.بي.تي.يو) و(3إف) في الدنمارك، و(سي.جي.تي بورتس إت ⁠دوكس) في فرنسا.


وخارج أوروبا، قال المنظمون إن نحو 12 ميناء في الهند قد تشهد اضطرابات، حيث يدعم اتحاد عمال النقل المائي في الهند هذه الخطوة ⁠أيضا.


وذكر أسطول الصمود العالمي، وهي مجموعة حملات مؤيدة للفلسطينيين حاولت مرارا كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لتسليم المساعدات الإنسانية، أنه ⁠سيتخذ "إجراءات منسقة واستراتيجية في المياه" لدعم الإضراب.


وستظل العبارات راسية في الموانئ اليونانية الجمعة، إذ ستنضم نقابات عمال الموانئ والمهندسين والبحارة اليونانيين إلى الإضراب.

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