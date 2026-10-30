5 ملفات ساخنة على طاولة الأهلي خلال التوقف الدولي.. مصير الراحلين وصفقات جديدة

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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن استعداد قطاع الكرة بالنادي الأهلي لعقد اجتماع مهم مع المدير الفني الحسين عموتة، لبحث عدد من الملفات الشائكة المتعلقة بمستقبل الفريق.


وأضاف الكومي خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع سيشهد حضور سيد عبد الحفيظ، فيما يدرس ياسين منصور، المشرف على فريق الكرة، المشاركة وفقًا لظروفه، حيث يأتي اللقاء في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، مع التأكيد على تمسك النادي باستمرار عموتة في منصبه، ومناقشة أسباب تراجع الأداء وسبل استعادة المستوى المنتظر، إلى جانب تقييم تجربة الاعتماد على العناصر الشابة ومدى جاهزيتها للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد الكومي إن جدول الأعمال يتضمن  حسم موقف عدد من اللاعبين المرشحين للرحيل، وفي مقدمتهم محمد عبد الله وعمر معوض وأحمد خالد كباكا، فضلًا عن بحث تداعيات رفض محمد هاني وياسر إبراهيم التجديد، وتحديد البدائل المناسبة لتعويضهما حال رحيلهما. كما يناقش مسؤولو الأهلي احتياجات الفريق في سوق الانتقالات وخطة تدعيم الصفوف بالعناصر المطلوبة فنيًا.

وتشمل الملفات المطروحة أيضًا فرض مزيد من الانضباط داخل غرفة الملابس، إلى جانب حسم موقف التعاقد مع محلل أداء جديد والانضمام إلى الجهاز الفني، في ظل التحفظ الذي أبداه الحسين عموتة حتى الآن على هذه الخطوة.

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