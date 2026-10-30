وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

أكد وائل جمعة، عبر قناة الأهلي، أن المكسب الأهم للفريق بعد الفوز على مودرن سبورت لم يكن حصد النقاط الثلاث فقط، وإنما ظهور العزيمة والإصرار والروح القتالية لدى اللاعبين، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الروح خلال المباريات المقبلة، من أجل استعادة مكانة الفريق والمنافسة على جميع البطولات.

وقال وائل جمعة إن الإصرار في الكرات المشتركة والقتال على كل كرة من أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها لاعبو الأهلي، موضحًا أن كل لاعب يجب أن يشعر بأنه قادر على التفوق على منافسه بإمكاناته الفردية والبدنية، وبقيمة النادي الذي يرتدي قميصه.

وأضاف أن هذه الروح من أهم الرسائل التي يسعى النادي إلى ترسيخها لدى اللاعبين، مؤكدًا أن العودة إلى المستوى المطلوب ليست سهلة، وإنما تحتاج إلى العزيمة والإصرار والاستمرارية، مشيرًا إلى أن هذه كانت أول رسالة وجهها اللاعبون بعد المباراة.

وأوضح وائل جمعة أنه كان سيشعر بالسعادة بما قدمه اللاعبون من روح ورغبة وتحدٍ، حتى لو لم يحقق الفريق الفوز، معتبرًا أن هذه العناصر تمثل أساسًا مهمًا لاستعادة قوة الأهلي داخل الملعب.

وشدد على ثقته في رغبة جميع اللاعبين في تقديم أقصى ما لديهم، قائلًا: «يجب أن يتأكد الجميع بنسبة مليون في المائة أنه لا يوجد لاعب لن يبذل أقصى ما لديه داخل الملعب من أجل قميص النادي الأهلي».

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك العديد من العناصر المميزة، وأن اختيار التشكيل والمداورة بين اللاعبين من اختصاص المدير الفني، وفقًا لرؤيته واحتياجات كل مباراة، مؤكدًا أن المداورة تساعد على تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا ومنحهم الجاهزية المطلوبة.

وائل جمعة ينتقد طريقة لعب مودرن سبورت أمام الأهلي

وانتقد وائل جمعة طريقة بداية مودرن سبورت للمباراة، رغم تأكيده احترامه للمدير الفني وأسلوبه، معتبرًا أن الطريقة التي واجه بها الفريق الأهلي لا تتناسب مع قيمة النادي.

وقال: «لم تعجبني بداية فريق مودرن سبورت للمباراة. كل الاحترام للمدرب وطريقته، لكن الأهلي ليس الفريق الذي يقف أمامه ثمانية لاعبين على خط المنتصف بهذا الشكل!».

وأضاف أن هذه اللقطة يجب أن يشاهدها لاعبو الأهلي أكثر من مرة، حتى يدركوا قيمة الفريق الذي يلعبون له، ويتعاملوا مع المباريات بثقة أكبر، مشددًا على ضرورة أن تظهر رغبة الفوز والعزيمة والإصرار أمام الجميع في كل مواجهة.

وأكد جمعة أن الرسالة يجب أن تصل إلى اللاعبين، معربًا عن أمله في أن تنعكس على أداء الفريق ونتائجه خلال المباريات المقبلة.

وائل جمعة: هدفنا السيطرة على جميع البطولات

وتطرق وائل جمعة إلى استعدادات الفريق للمباريات المقبلة، موضحًا أن اللاعبين في حالة بدنية جيدة، وأن نظام المداورة يمنح الجهاز الفني فرصة تجهيز العناصر المختلفة، لافتًا إلى أن الفريق سيحصل على راحة قبل بدء الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وأكد أن جميع البطولات تمثل أهمية كبيرة للأهلي، وليس الدوري الممتاز فقط، موضحًا أن النادي حدد أهدافه منذ بداية الموسم، وفي مقدمتها استعادة السيطرة على البطولات المختلفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن رغبة اللاعبين في الفوز يجب أن تتزايد من مباراة إلى أخرى، محذرًا من أن غياب العزيمة والاستمرارية قد يضع الفريق أمام صعوبات كبيرة، ومشددًا على أهمية ترجمة الرسائل الموجهة للاعبين إلى أداء قوي ونتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي في الدقيقة 17، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.