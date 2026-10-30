إسلام الشاطر ينتقد أداء الأهلي أمام مودرن سبورت: لم أرَ الفريق بهذا الشكل من قبل

انتقد إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهته أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، معربًا عن استغرابه من الطريقة التي بدأ بها الفريق المباراة.

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»: «أشجع النادي الأهلي منذ الصغر، وعمري ما رأيت بداية الأهلي بهذا الشكل، يلعب في نصف ملعبه خلال أول 10 دقائق. عمري في حياتي ما رأيت بداية مباراة مثل التي شاهدتها اليوم من الأهلي».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «الأهلي واقف في نصف ملعبه، وهذا أمر غريب بالنسبة لي».

وتطرق الشاطر إلى تصريحات وائل جمعة، قائلًا: «لم أتحدث معه، ولكن من حق أي مدرب أن يفعل ما يريد ويستغل أسوأ حالات الأهلي، والأهلي هو من يرتدي الأخضر اليوم».

واختتم إسلام الشاطر تصريحاته بالتشكيك في أسباب ظهور الأهلي بهذا المستوى، قائلًا: «يوجد شيء غير مضبوط، هل هذه تعليمات مدرب؟ أعتقد أن الحسين عموتة صعب أن يكمل بهذا الشكل».