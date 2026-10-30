أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

استقر أدني سعر دولار في البنوك المصرية في تعاملات صباح اليوم الجمعة 30-10-2026 وذلك بعد حسم سعر الفائدة في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر

وجاء آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 55.94 جنيها للشراء و 56.04 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار بعد انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس واعلان البنك المركزي المصري سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية.

تحركات الدولار

وزاد سعر الدولاربقيمة 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك .

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيها للشراءو 56.09 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيها للشراء و 56.04 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيها للشراء و 56.05 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و البركة.

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيها للشراء و 56.07 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيها للشراء و 56.09 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 56.09 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيها للشرا و 56.17 جنيها للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.

رفع سعر الفائدة

وأعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية ليصعد سعر الفائدة علي الإيداع 20% و الإقتراض لليلة واحدة 21% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5% و كذلك سعري الإئتمان والخصم.

أسباب رفع سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري قراره ا برفع الفائدة 100 نقطة أساسية عبر اجتماع للجنة السياسيات النقدية؛ إلي ومساهمة التوترات الجيوسياسية في تذبذب معدلات النمو للاقتصاديات العالمية والتي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم، أنه بالرغم من تحقيق النشاط الاقتصادي العالمي نوعًا من الصلابة معززًا بنمو التجارة والاستثمارات خصوصا بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا إلا أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.

ارتفاع الأسعار عالمياً

أضاف البنك المركزي المصري أن أسواق السلع الأساسية شهدت ارتفاعا واسع النطاق في الأسعارخاصة أسعار الطاقة والسلع الزراعية بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وما يترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد.

أوضح أنه لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل عام، رغم تباينها بين الاقتصادات المختلفة، مما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.

أشار إلي أنه بوجه عام، لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي عُرضة لمخاطر تزايد عدم اليقين في ظل احتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة تشديد الأوضاع المالية واضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.