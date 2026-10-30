زعيم كوريا الشمالية: تعزيز التفوق العسكري في مجال الطائرات المسيرة

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بلاده إلى تحقيق تفوق مطلق في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وذلك خلال معرض لتكنولوجيا الطيران غير المأهول وعرض للأسلحة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، الجمعة.

تصريحات زعيم كوريا الشمالية عن الطائرات المسيرة



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المعرض أعقبه عرض للقوة النارية، شمل طائرات مسيّرة تكتيكية انتحارية، وصواريخ كروز تكتيكية، وطائرات مسيّرة متعددة الأغراض، إلى جانب كتيبة من راجمات الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم.



وتأتي هذه التصريحات في إطار مساعي كوريا الشمالية لتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا العسكرية.