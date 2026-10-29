شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية جمعت بين اللون الأسود اللامع واللمسات الذهبية، لتبرز أناقتها بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة، في ظهور لاقى اهتمامًا من محبي الموضة والإطلالات المميزة.

تفاصيل إطلالة مي سليم

اعتمدت مي سليم في إطلالتها على جاكيت أسود من الجلد اللامع، تميز بتصميمه العصري وقصته الواسعة نسبيًا، مع تفاصيل بارزة عند الياقة والجيوب والأكمام، ما أضفى على مظهرها طابعًا جريئًا يتماشى مع أحدث صيحات الموضة.

ونسقت الفنانة الجاكيت مع توب أسود بسيط، في اختيار عزز من تناسق الإطلالة ووحّد ألوانها، مع الحفاظ على الطابع العملي والأنيق الذي يميز التنسيقات المستوحاة من الأزياء الجلدية.

مي سليم

إكسسوارات ذهبية تبرز جمال إطلالة مي سليم

ولإضفاء لمسة من الفخامة، اختارت مي سليم عقدًا ذهبيًا قصيرًا بتصميم ناعم، إلى جانب أقراط ذهبية لافتة، ما أضفى إشراقة على الإطلالة وكسر حدة اللون الأسود.

كما أكملت إطلالتها بخواتم رقيقة، جاءت متناسقة مع بقية الإكسسوارات، لتؤكد أهمية التفاصيل الصغيرة في إبراز جمال التنسيق النهائي.

مي سليم

تسريحة شعر ومكياج يبرزان ملامح مي سليم

على مستوى الجمال، اعتمدت مي سليم تسريحة شعر منسدلًا بتموجات واسعة، مع خصلات بلون بني فاتح ودرجات عسلية، ما منح شعرها مظهرًا حيويًا وانسيابيًا.

أما المكياج، فجاء بأسلوب متناسق مع طبيعة الإطلالة، حيث برزت العينان بظلال ترابية وخطوط آيلاينر محددة، مع رموش كثيفة وحواجب مرسومة بعناية، فيما اختارت أحمر شفاه بدرجة وردية مائلة إلى البني، مع لمسة لامعة أضفت مزيدًا من الجاذبية على ملامحها.

مي سليم

الأسود والجلد اللامع.. اختيار يجمع الجرأة والأناقة

تعكس إطلالة مي سليم كيفية تنسيق القطع الجلدية السوداء بأسلوب عصري، خاصة عند الجمع بينها وبين الملابس الأساسية والإكسسوارات الذهبية. ويمنح هذا التنسيق المرأة فرصة للحصول على مظهر أنيق ولافت، دون الحاجة إلى المبالغة في استخدام الألوان أو التفاصيل.

وتبرز الإطلالة أيضًا أهمية اختيار تسريحة الشعر والمكياج المناسبين، إذ أسهمت التموجات الواسعة والألوان الهادئة في تحقيق توازن بصري مع لمعان الجاكيت الأسود.

وبهذه التفاصيل، قدمت مي سليم نموذجًا لإطلالة مسائية عصرية تجمع بين الجرأة والأنوثة، مع الاعتماد على قطع بسيطة وتفاصيل أنيقة تمنح المظهر طابعًا مميزًا.

مي سليم

مي سليم