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سكرتير شعبة الذهب: المعدن الأصفر زاد 8 أضعاف في مصر منذ 2020
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سكرتير شعبة الذهب: المعدن الأصفر زاد 8 أضعاف في مصر منذ 2020

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال أسامة أحمد، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 8 أضعاف منذ عام 2020 حتى الآن، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر زاد 30 مرة مقارنة بالجنيه المصري خلال السنوات الـ15 الماضية، بينما ارتفع بنحو 3.5 مرة مقارنة بالدولار خلال الفترة نفسها.

الذهب ارتفع 30 مرة مقابل الجنيه خلال 15 عامًا

وأضاف أسامة أحمد، خلال لقاء مع قناة «MBC مصر»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 6 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الذهب تشهد تحركات صعودًا وهبوطًا خلال العام.

وأوضح أن التقلبات الحالية في الأسعار قد تتراجع أهميتها في نظر المدخرين مع مرور الوقت، في ظل توقعاته بوصول الذهب إلى مستويات سعرية أعلى خلال السنوات المقبلة.

وقال سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: «كل ده هننساه مع الوقت لما يجيب أرقام مش هنشوفها، بعد سنوات من الادخار».

وأشار إلى أن من اشتروا الذهب عند مستويات 4 آلاف أو 5 آلاف جنيه للجرام قد لا ينشغلون بهذه الأسعار لاحقًا، مع وصول المعدن الأصفر، وفق توقعاته، إلى مستويات سعرية مختلفة تمامًا، مضيفًا: «اللي جاب الذهب بـ4 آلاف و5 آلاف هينساه، لأن الأرقام دي بعد كده هتكون في حتة تانية خالص».

الذهب أسعار الذهب عيار 21 الادخار

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