إصابة 3 أشخاص باختناق في حـريق هائل بكسارة بلاستيك في طوخ

أُصيب 3 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق هائل اندلع داخل كسارة بلاستيك بنطاق عزبة عمر التابعة لقرية كفر علوان بمركز طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج اللازم، فيما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة من موقع الحريق.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ7 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، لمحاصرة النيران والعمل على السيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق ضخم داخل كسارة للبلاستيك، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبدأت جهودها للتعامل مع الحريق وإخماد النيران.



وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتمكينها من أداء مهامها، مع إبعاد المواطنين عن موقع الحادث حفاظًا على سلامتهم.



ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على النيران، تمهيدًا لإجراء أعمال التبريد عقب إخمادها، لمنع تجدد اشتعال المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه.