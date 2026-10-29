القبض على قائد سيارة هدد آخر بعصا حديدية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالقليوبية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر، وحال اعتراضه على ذلك قام بالتعدى عليه بالسب وتهديده بعصا حديدية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، مقيم بالقليوبية، وتم بإرشاده ضبط العصا الحديدية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 28 الجارى على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية لاختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





