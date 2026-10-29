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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم

الحادث
الحادث
محمد شراط

أُصيب 5 أشخاص مبدئيا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم في الاتجاه المؤدي إلى طريق القاهرة.


بلاغ بوقوع الحادث

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي لبحيرة قارون في اتجاه طريق القاهرة وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية للتحرك إلى موقع الحادث والتعامل مع المصابين.


انتقال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث كما توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع انقلاب السيارة لتقديم المساعدة اللازمة للمصابين والعمل على نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بشكل مبدئي جراء انقلاب السيارة الملاكي أثناء سيرها بالطريق السياحي لبحيرة قارون في الاتجاه المؤدي إلى طريق القاهرة.


نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي بمحافظة الفيوم لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث وتعاملت الجهات المعنية مع البلاغ فور وروده إلى شرطة النجدة حيث انتقلت قوة الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الداخلية حادث الفيوم الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

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