إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية تشهد تصعيدًا متكررًا في مختلف البلدات والمحافظات الفلسطينية، بالتزامن مع استمرار التوترات السياسية داخل إسرائيل على خلفية نتائج الانتخابات والاتهامات المتعلقة بتزوير الأصوات لصالح الأحزاب العربية.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينتي رام الله والبيرة شهدتا إغلاق عدد من الحواجز، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة منذ ساعات الصباح الباكر، وأعاق حركة الفلسطينيين المتجهين شمالًا وجنوبًا.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عمليات هدم المنازل الفلسطينية، إذ شهدت بلدة الرام شمالي القدس المحتلة هدم منزل، كما طالت عمليات الهدم منزلًا مأهولًا بالسكان في بلدة ترقوميا، غرب مدينة الخليل.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم امتدت إلى بلدتي دير بلوط وبروقين، غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تستهدف منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة.

ولفتت إلى استمرار حملات الاعتقال في أنحاء الضفة الغربية، حيث أفاد مكتب إعلام الأسرى باعتقال 13 فلسطينيًا من مناطق مختلفة، بينهم سبعة في مدينة الخليل.