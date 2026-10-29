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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح فرع دار الإفتاء المصرية في السويس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم بمحافظة السويس، فرع دار الإفتاء المصرية بالمحافظة، والذي يستهدف تعزيز الخدمات الدينية والافتاء المقدمة للمواطنين، ونشر الوعي الديني، والمساهمة في فض المنازعات، وتقديم الفتاوى الشرعية في مختلف المجالات، بما يدعم الاستقرار المجتمعي والأسري. 

        وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية. 

   وعقب افتتاح رئيس الوزراء للفرع، أكد فضيلة المفتي أن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار دعم الخدمات الدينية بالمحافظة، وتيسير حصول المواطنين على الفتاوى الشرعية المعتمدة، وتعزيز جهود التوعية الدينية والإصلاح الأسري، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم التسامح والاستقرار المجتمعي.

       وأشار إلى أن مبنى فرع دار الإفتاء المصرية بالسويس يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، تضم أماكن مخصصة لاستقبال المواطنين وفحص طلبات الفتاوى، وفض النزاعات، وعقد لجان للإصلاح الأسري، إلى جانب قاعات للتدريب، وغرف مخصصة لأمناء الفتوى المغتربين، فضلًا عن مجموعة من المكاتب الخدمية.

وأضاف أن الفرع يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل فض المنازعات، والمواريث والزكاة، والتوعية الدينية، والتدريب وتأهيل المفتين، إلى جانب تقديم خدمات الافتاء والرد على استفسارات المواطنين، من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لدار الافتاء المصرية.

    وخلال تفقده قاعات التدريب بالفرع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالمبنى والإمكانات التي يحظى بها في سبيل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، بما يسهم في تقديم الفتاوى، وتأصيل الالتزام بالوسطية والاعتدال، ونشر الفكر الإسلامي الصحيح بعيداً عن الأفكار المغلوطة، ومواكبة القضايا المعاصرة، وخاصة التي تهم الشباب والرد عليها.

مصطفى مدبولي بمحافظة السويس فرع دار الإفتاء المصرية الوعي الديني

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