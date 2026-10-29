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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: مش غلط أبدا إني اتحرك كممرض من مكان لآخر في مختلف المحافظات لأداء الخدمة الطبية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تطويرا نوعيا في كليات التمريض على مستوى الجمهورية وكانت الشكوى في فترات سابقة تواجد أطباء على مستوى عالي ولكن هناك معاناة في التمريض .

وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء  بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :"الدولة تركز على تحسين جودة التعليم وأصبحنا نربط التمريض بالتدريب العملي ".

وتابع مدبولي:" مصر دولة مترامية الأطراف وممكن يكون عندي في الدقهلية اكتفاء في أعداد التمريض او عدد زيادة ونقص في أماكن أخرى والتكليف يستفيد من الخريجين من كليات التمريض في الأماكن التي تعاني من نقص في الخدمات ".

وأكمل مدبولي:" مش غلط أبدا إني اتحرك كممرض من مكان لآخر في مختلف المحافظات وإحنا طول حياتنا نعيش على مساحة 7 % من مساحة مصر والأن أصبحنا نعيش على 14 % فقط من مساحة مصر ".

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