البابا تواضروس يبحث مع رئيس الكنيسة الأسقفية مشروع إصدار الكتاب المقدس بلغة الإشارة

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بحث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي مشروع إصدار الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

جاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، المطران الدكتور سامي فوزي، يرافقه فريق العمل القائم على مشروع إصدار الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

وطلب فريق العمل من قداسة البابا تسجيل كلمة بشأن المشروع، الذي يستهدف إتاحة الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

حضر اللقاء الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي، مدير مكتب قداسة البابا، والشماس چوزيف رضا، من سكرتارية قداسته.