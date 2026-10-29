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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم نشر أخبار كاذبة عن ارتفاع أسعار الخضار والبنزين لزيادة المشاهدات؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقع التواصل الإجتماعي
مواقع التواصل الإجتماعي
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والخضراوات والبنزين، بهدف إثارة خوف الناس وزيادة المشاهدات وانتشار الصفحات، مؤكدًا أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات بقصد تحقيق الانتشار أمر غير جائز شرعًا.

نشر أخبار كاذبة غش وتزوير

وأوضح الشيخ محمد كمال، اليوم الخميس، أن نشر مثل هذه الأخبار يدخل في دائرة الكذب والغش والتزوير وترويج الشائعات التي نهت عنها الشريعة الإسلامية، سواء كان الهدف زيادة مشاهدات الصفحة أو إضعاف الدولة وإظهار عدم قدرتها على التعامل مع هذه الأمور، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع»، مؤكدًا أن المسلم ليس مطالبًا بنقل كل ما يسمعه أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن من نشر أخبارًا كاذبة عليه أن يحذف المنشورات التي نشرها، ثم يوضح للمتابعين أنه أخطأ فيما نشره ويتراجع عنه صراحة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وشدد على ضرورة أن يحرص مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نشر ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، والابتعاد عن الكذب والغش والخداع من أجل الترند أو زيادة الانتشار، مؤكدًا أن الإنسان مسؤول عما ينشره، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ».

ما حكم نشر أخبار كاذبة عن ارتفاع أسعار الخضار والبنزين لزيادة المشاهدات البنزين أسعار الخضار ما حكم نشر أخبار كاذبة عن ارتفاع أسعار الخضار

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