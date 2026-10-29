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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات

صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي
صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي
إيمان طلعت

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي، أصبح موعد صلاة الجمعة محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك مع بداية التوقيت الشتوي فى مصر اليوم.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي لعام 2026 

 اليوم الخميس الأخير الموافق 29 اكتوبر 2026، حيث ستتم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة للخلف، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة

موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الشتوي 

موعد صلاة الجمعة: 11:39 صباحًا

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية بالتوقيت الشتوي

ستقام صلاة الجمعة في تمام الساعة : 11:44 صباحًا

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:35 صباحًا

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:26 صباحًا

موعد صلاة الجمعة في أسوان بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:32 صباحًا مواقيت

موعد صلاة الجمعة في المحلة الكبرى 11:40

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي 2026

ويبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الصلاة بـ التوقيت الشتوي، الذي من المقرر أن يبدأ آخر جمعة الموافق 30 اكتوبر، وستشهد مواقيت الصلاة تأخرًا بواقع 60 دقيقة، فى تمام الساعة 12 ليلاً لتصبح 11 ليلاً، ما جعل الكثير يبحث عن مواقيت الصلاة، لذا يقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي .

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

موعد أذان الفجر بعد تطبيق التوقيت الشتوي سوف يتم تغيير موعد أذان الفجر إلى الساعة 4 و41 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

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