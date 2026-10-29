سعر الذهب في السعودية الآن

أظهرت تداول الذهب في السعودية استقرارًا مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس 29-10-2026.
سعر الذهب في السعودية
وسجل سعر جرام الذهب في السعودية استقراراً بمختلف الأعيرة الذهبية ودون تغيير.
آخر تحديث لسعر الذهب
وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث 424 ريالا سعوديا.
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 484.5 ريال سعودي للشراء و479.5 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 22
وسجل سعر عيار 22 نحو 444 ريالا سعوديا للشراء و439.75 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 21
سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 424 ريالا سعوديا للشراء و419.75 ريال سعودي للبيع.
سعر عيار 18
بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 363.25 ريال سعودي للشراء و359.75 ريال سعودي للبيع.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب 3391 ريالا سعوديا للشراء و3357 ريالا سعوديا للبيع.
سعر تولة الذهب عيار 24
بلغ سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5651 ريالا سعوديا للشراء و5594 ريالا سعوديا للبيع.
سعر تولة الذهب عيار 22
بلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5180 ريالا سعوديا للشراء و5128 ريالا سعوديا للبيع.
سعر أونصة الذهب
سجل سعر أونصة الذهب 15.068 ألف ريال سعودي للشراء و14.918 ألف ريال سعودي للبيع.
سعر أونصة الذهب بالدولار
سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4018 دولارا.