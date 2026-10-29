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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم: لا نستطيع استرداد الوحدات المغلقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، تفاصيل وثيقة مطالب يعتزم الاتحاد تقديمها إلى مجلس الوزراء، بهدف حسم أزمة الإيجار القديم وتفعيل تنفيذ القانون، في ظل التحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين.

ملاك الإيجار القديم يرفعون وثيقة مطالب للحكومة

وقال عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن الوثيقة تتضمن مطالب تخص الملاك وأخرى تخص المستأجرين، بهدف التعامل مع المشكلات المرتبطة بتنفيذ القانون، ووضع آليات واضحة لمعالجة الأزمة.

وأوضح رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم أن صعوبة إثبات إغلاق الوحدات السكنية تمثل أحد أبرز المعوقات التي تواجه الملاك، قائلًا: «مش عارفين نثبت الوحدات المغلقة، ودي أول المعوقات، وكمان مش عارفين نسترد الوحدة لعدم وجود آليات واضحة تتيح ذلك».

وأشار إلى أن الوثيقة تستهدف عرض هذه العقبات على مجلس الوزراء، والمطالبة بتفعيل تنفيذ القانون ووضع آليات عملية تضمن معالجة المشكلات التي تواجه الأطراف المعنية، لا سيما ما يتعلق بإثبات الوحدات المغلقة وإمكانية استردادها.

وفيما يتعلق بملف السكن البديل، أكد عبدالرحمن أن هذه الخطوة جيدة، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في آليات التنفيذ، لافتًا إلى أن بعض المواطنين لا يستطيعون التعامل مع المنصة الإلكترونية أو استكمال إجراءات التقديم من خلالها.

واقترح رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم إتاحة تقديم طلبات ورقية إلى الجهات المعنية للمستأجرين الذين لا يستطيعون استخدام المنصة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من منظومة السكن البديل.

الإيجار القديم الوحدات المغلقة السكن البديل مصطفى عبدالرحمن

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