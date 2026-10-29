جمال شعبان: الذكاء الاصطناعي مفيد للمعلومات.. لكن لا يجب الاعتماد عليه كليًا

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مفيدة للحصول على المعلومات والاسترشاد بها، مشددًا على ضرورة عدم اتباع ما يقدمه بشكل مطلق أو الاعتماد عليه دون وعي وتحقق.

تحذير من الاعتماد المطلق على الذكاء الاصطناعي

وقال جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي في»، إن الذكاء الاصطناعي يمكن الاستعانة به في طرح الأسئلة والحصول على معلومات متنوعة، لكنه لا ينبغي أن يكون المصدر الوحيد لاتخاذ القرارات.

وأضاف: «الـAI مفيد جدًا للاسترشاد، وممكن أسأله وآخد منه معلومات، لكن ما أمشيش وراه».

وأوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب وعيًا بحدودها، والتمييز بين الاستفادة مما تقدمه من معلومات وبين التعامل معها باعتبارها مرجعًا نهائيًا لا يحتمل الخطأ.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في الوصول إلى المعرفة، مع ضرورة إعمال التفكير والتحقق من صحة المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرارات المهمة التي تتطلب الاستعانة برأي متخصص.