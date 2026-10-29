دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية كينجز كوليدج لندن، أن استهلاك الأطفال والمراهقين للمشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما فيها المشروبات الغازية الشائعة، قد يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب، إلى جانب اختلافات طفيفة في بنية بعض مناطق المخ المرتبطة بالتعلم والتفكير.

الكافيين ومخ الأطفال.. ماذا كشفت الدراسة؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ، فإن الباحثين رصدوا ارتباطًا بين استهلاك كميات منخفضة نسبيًا من الكافيين وظهور مشكلات عاطفية وسلوكية لدى الأطفال في مراحل لاحقة، مع الإشارة إلى أن قلة النوم قد تكون أحد العوامل المهمة التي تفسر هذه العلاقة.

حلل الباحثون بيانات أكثر من 9600 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، ضمن دراسة أمريكية تُعرف باسم «Adolescent Brain Cognitive Development» أو ABCD، والتي تتناول نمو المخ والسلوك لدى الأطفال والمراهقين.

وشملت البيانات معلومات عن عادات استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، إلى جانب عدد ساعات النوم المعتادة، وتقارير أولياء الأمور عن المشكلات العاطفية والسلوكية التي ظهرت لدى الأطفال بعد 6 أشهر و18 شهرًا.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع استهلاك الكافيين ارتبط بانخفاض مساحة سطح بعض مناطق المخ، كما ارتبط بزيادة احتمالات ظهور صعوبات عاطفية وسلوكية، شملت علامات القلق والاكتئاب.

ولاحظ الباحثون وجود اختلافات في بنية المخ حتى لدى بعض الأطفال الذين يستهلكون مشروبًا واحدًا يحتوي على الكافيين أسبوعيًا، إلا أن هذه الاختلافات كانت طفيفة، ولا تعني بالضرورة حدوث تلف في المخ أو الإصابة باضطراب نفسي.

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

هل علبتان من المشروبات الغازية أسبوعيًا تمثلان خطرًا؟

أشارت الدراسة إلى أن استهلاك نحو 90 ملليجرامًا من الكافيين أسبوعيًا ارتبط بظهور أعراض نفسية لاحقًا، وهي كمية تقارب ما يوجد في كوب من القهوة، أو في علبتين أسبوعيًا من بعض المشروبات الغازية وفقًا للأمثلة الواردة في التقرير.

وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين استهلكوا كميات أكبر من الكافيين كانوا يميلون إلى النوم لساعات أقل، وهو ما قد ينعكس على التركيز والأداء الدراسي والصحة النفسية.

وقالت البروفيسورة ديفيانجانا راكيش، الباحثة في علم الأعصاب والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن النتائج أظهرت ارتباطًا بين مستويات منخفضة نسبيًا من الكافيين واختلافات بسيطة في بنية المخ والصحة النفسية لاحقًا، مشيرة إلى أن انخفاض مدة النوم يبدو حلقة مهمة في هذه العلاقة.

ومع ذلك، لا تثبت النتائج أن تناول علبتين من الكولا أسبوعيًا يؤدي حتمًا إلى القلق أو الاكتئاب أو تغيرات ضارة في المخ، إذ رصدت الدراسة ارتباطات إحصائية لا تثبت علاقة سببية مباشرة.

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

كمية الكافيين في المشروبات الغازية

لفت التقرير إلى أن الكافيين لا يقتصر على مشروبات الطاقة، بل يوجد أيضًا في عدد من المشروبات الغازية التي يتناولها الأطفال والمراهقون بصورة متكررة.

وتختلف كمية الكافيين الفعلية باختلاف حجم العبوة والمنتج وتركيبته، لذلك يُنصح بمراجعة الملصق الغذائي لمعرفة الكمية الموجودة في كل عبوة.

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

السكر قد يكون عاملًا آخر وراء التأثيرات الصحية

أوضح الباحثون أن المشروبات الغازية تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من السكر، إذ قد تحتوي علبة الكولا التقليدية على نحو 9 ملاعق صغيرة من السكر، وفقًا للتقرير.

وأشار الباحث جيي تشينج، أحد المشاركين في الدراسة، إلى صعوبة فصل تأثير الكافيين عن تأثير السكر والعادات الحياتية الأخرى المرتبطة باستهلاك المشروبات الغازية، مثل النظام الغذائي غير الصحي وبعض السلوكيات التي قد تزيد المخاطر الصحية.

وبالتالي، لا يمكن الجزم بأن الكافيين وحده هو المسؤول عن الاختلافات التي رصدتها الدراسة، إذ قد تسهم عوامل أخرى في هذه النتائج.

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

خبراء: تأثيرات بنية المخ محدودة.. والنوم هو النقطة الأهم

من جانبهم، رأى خبراء لم يشاركوا في الدراسة أن الاختلافات التي رُصدت في بنية المخ كانت صغيرة للغاية، وأن العلاقة بين استهلاك الكافيين والصحة النفسية اللاحقة كانت محدودة، مع ضرورة مراعاة عوامل مثل السكر والنظام الغذائي ونمط الحياة.

وأكدت النتائج، وفقًا لتقييم الخبراء الوارد في التقرير، أن التأثير المحتمل للكافيين على نوم الأطفال يستحق الاهتمام، خاصة أن النوم الكافي يرتبط بالتركيز والتعلم والصحة النفسية.

كما أشار التقرير إلى أن ثلثي المراهقين تقريبًا يستهلكون الكافيين مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، وغالبًا من خلال مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية.

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

هل تشمل القيود الجديدة جميع المشروبات الغازية؟

ذكر التقرير أن القيود البريطانية المقرر تطبيقها في أبريل 2027 ستمنع بيع مشروبات الطاقة التي تحتوي على أكثر من 150 ملليجرامًا من الكافيين لكل لتر للأطفال دون سن 16 عامًا.

لكن هذه القيود لن تشمل، وفقًا للتقرير، المشروبات الغازية الأقل في محتواها من الكافيين، مثل كوكاكولا وبيبسي ودكتور بيبر وماونتن ديو.

وفي المقابل، أكدت رابطة المشروبات الغازية البريطانية أن السلطات المعنية بسلامة الغذاء تعتبر الكافيين آمنًا عند استهلاكه ضمن الحدود الموصى بها، مشددة على أن الدراسة رصدت ارتباطات بين استهلاكه وبعض المؤشرات الصحية، لكنها لم تثبت أنه السبب المباشر لهذه التأثيرات.

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

نصائح مهمة للآباء

في ضوء هذه النتائج، يمكن للآباء اتخاذ عدد من الخطوات للمساعدة في حماية صحة الأطفال، أبرزها:

ـ الحد من تقديم المشروبات المحتوية على الكافيين للأطفال، خاصة في ساعات المساء.

ـ تشجيع الأطفال على شرب الماء بدلًا من المشروبات الغازية المحلاة.

ـ الانتباه إلى محتوى الكافيين والسكر المدون على العبوات.

ـ الاهتمام بحصول الأطفال على عدد كافٍ من ساعات النوم المناسبة لأعمارهم.

ـ تجنب اعتبار الدراسة دليلًا قاطعًا على أن تناول كمية محددة من الكافيين يسبب اضطرابات نفسية، مع متابعة الأبحاث الأكثر دقة في هذا المجال.