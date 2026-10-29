الصحة : إنشاء معامل معتمدة متخصصة في الأبحاث الإكلينيكية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي إحدي الشركات المتخصصة في الأدوية واللقاحات والرعاية الصحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك والموضوعات ذات الاهتمام الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الجانبين بحثا سبل التعاون في إطار المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال توفير الأدوية اللازمة لعلاج المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي «B» ممن يتم اكتشاف إصابتهم عبر الفحوصات ضمن المبادرتين، بما يدعم جهود الدولة في الكشف المبكر وتوفير الرعاية العلاجية.

منظومة البحث العلمي

وتناول الاجتماع فرص التعاون في إنشاء معامل معتمدة متخصصة في الأبحاث الإكلينيكية، بما يعزز منظومة البحث العلمي والتطوير الطبي ويدعم قدرات القطاع الصحي في إجراء الدراسات وفق المعايير المعتمدة.

كما بحث الجانبان توطين صناعة اللقاحات في مصر في إطار توجه الدولة لدعم التصنيع المحلي للمستحضرات الطبية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة منى خليفة مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة نسمة نصر مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ومن جانب الشركة الدكتور شريف أمين الرئيس التنفيذي، والدكتور محمد الجعار مدير وحدة أعمال اللقاحات، والدكتور عمر شكري مدير الاتصالات والشؤون الحكومية.