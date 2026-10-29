اختراق إلكترونى .. الداخلية تكشف تفاصيل بث لقطات خارجة على لوحة إعلانية

رصدت المتابعة الأمنية وجود اختراق بشاشة إعلانات بأحد الطرق بالجيزة وبث بعض اللقطات الخارجة عليها .

وبالفحص تبين أن اللافتة خاصة بإحدى شركات الإعلان المتعاقدة مع شركة دولية لبث إعلاناتها على شاشاتها إلكترونياً ، وتعرض موقع الشركة الدولية على شبكة الإنترنت للاختراق الإلكترونى ، وبث هذه اللقطات على شاشة الإعلان المشار إليها وشاشات مماثلة بعدة دول بذات التوقيت .

وقامت الشركة من جانبها باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف البث على الشاشات التابعة لها لحين التعامل مع الاختراق وإعادة البث الطبيعى مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

