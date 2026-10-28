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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يلتقي رئيس جمعية الأطباء المصريين بلندن لبحث تعزيز التعاون في التعليم الطبي والتدريب

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تبادل الخبرات والتنسيق المشترك مع جمعية الأطباء المصريين بلندن في مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات الطبية المصرية العاملة في الخارج، ووضع خطة عمل مؤسسية ومستدامة على مدار العام لاستقدام نخبة من الاستشاريين والخبراء لدعم تدريب الأطباء وتطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

تعزيز أطر التعاون مع المجلس الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول تعزيز أطر التعاون مع المجلس الصحي المصري في عدة مجالات حيوية، ترتكز على استثمار الخبرات والكفاءات الطبية المصرية بالخارج وتوظيفها لتطوير المناهج التدريبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، بما يدعم اعتماد برامج التقييم والدبلومات والتخصصات الطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتنظيم ورش عمل مشتركة لنقل المعرفة والتطبيقات الحديثة للأطقم الطبية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وتأهيل الكوادر الشابة على أعلى مستوى من الكفاءة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على وضع آليات تنفيذية دقيقة لتسهيل مهام الخبراء الوافدين وتوفير الترتيبات اللوجستية اللازمة لضمان تحقيق أقصى استفادة علمية للأطقم الطبية المصرية، بما ينعكس مباشرة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة إسراء أبوزيد مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب، ومن جانب جمعية الأطباء المصريين بلندن الدكتور مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب والدكتور محمد عبد اللطيف رئيس الجمعية.

مؤسسة مجدي يعقوب وزير الصحة جمعية الأطباء المصريين لندن البحث العلمي التعليم الطبي

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