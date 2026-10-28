495 جهازا تعويضيا وكرسيا متحركا وسماعة طبية لغير القادرين في الأقصر

نجحت جمعية الأورمان في تسليم عدد (495) جهازاً تعويضياً وكراسٍ متحركة وسماعات طبية للمرضى غير القادرين بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع كبرى المراكز الطبية المتخصصة؛ بهدف توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً وضمان حياة كريمة وآمنة لهم.



من جانبه أكد محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن تسليم الأجهزة التعويضية والسماعات الطبية يأتي ضمن مشروع تنموي متكامل للارتقاء بقدرات ذوي الهمم والتمكين الاجتماعي والعملي لهم، ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع قادرين على تحمل المسؤولية دون الاعتماد على غيرهم. وأوضح "جمعه" أن هذه الجهود تأتي متواكبة مع الخدمات الإنسانية التي تقدمها مبادرة "حياة كريمة" لأبناء المحافظة بالشراكة مع المجتمع المدني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأجهزة والمساعدات لغير القادرين في قرى ونجوع الأقصر يتم بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة تُجريها الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم.

وأضاف "شعبان" أن هذه المبادرات تهدف بالأساس إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية التي تضمن لهم السلامة وتحسين جودة الحياة.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.