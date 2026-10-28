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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مبادرة «لأهلنا».. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالرزيقات بحري

ضمن مبادرة «لأهلنا».. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالرزيقات بحري وتقدم خدماتها لأكثر من 330 حالة بالمجان
ضمن مبادرة «لأهلنا».. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالرزيقات بحري وتقدم خدماتها لأكثر من 330 حالة بالمجان

نظمت جامعة الأقصر، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر،  قافلة طبية توعوية شاملة بمركز شباب الرزيقات بحري بمركز أرمنت، وذلك ضمن مبادرة «لأهلنا»، وفي إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وتفقد الدكتور السعدي الغول ، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال القافلة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور محمد شحات بدوي، عميد الكلية، وبحضور الدكتور عمرو عبد الراضي إسماعيل، مدرس أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب والمنسق العام للقوافل الطبية، والدكتور بيومي سعيد، أمين كلية الطب.

وقدمت القافلة خدمات الكشف الطبي والفحص لأكثر من 330 حالة في تخصصات الباطنة العامة، والرمد، والأمراض النفسية والعصبية، والعظام، والجراحة العامة، وطب الأطفال، وجراحة المسالك البولية، مع إحالة الحالات التي تستدعي المتابعة إلى العيادات الخارجية بكلية الطب لاستكمال الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

وشملت القافلة أيضًا خدمات مجانية لقياس ضغط الدم والسكر، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية حول التغذية السليمة للأطفال والأمراض المعدية وطرق الوقاية من العدوى، قدمها الدكتور أحمد سيد عبد العزيز، مدرس طب الأطفال بكلية الطب، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.

وأكدت  الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، أن القوافل الطبية تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تسخير خبرات أعضاء هيئة التدريس والإمكانات العلمية والطبية لخدمة المواطنين، مشيرةً إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بكلية الطب يوميًا للمواطنين.

من جانبه، أكد  الدكتور السعدي الغول، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استمرار تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قرى محافظة الأقصر.

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