التموين: تنفيذ 3 مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر

أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، عن الانتهاء من تنفيذ 3 مستودعات استراتيجية كبيرة تبلغ مساحة كل منها 10 أفدنة، في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، في إطار جهود تطوير البنية التحتية للتخزين وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

رفع أسعار توريد القمح وبنجر السكر

وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، أوضح مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن سعر توريد القمح المحلي ارتفع من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ارتفع سعر توريد بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بما يدعم المزارعين ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى زيادة كميات القمح المحلي الموردة بنحو مليون طن خلال موسم 2026 مقارنة بالموسم السابق، وفقًا لما ورد في المداخلة، موضحًا أن موسم توريد القمح يبدأ في أبريل وينتهي في أغسطس.

وأكد أحمد كمال استمرار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين السلع الأساسية، وزيادة القدرات التخزينية، وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات غير المشروعة، بما يسهم في حماية المستهلكين والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار.