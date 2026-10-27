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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتعيين المعلمين المساعدين الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين الـ 30 ألف معلم، والمتظلمين في الدفعتين الأولي والثانية والثالثة .


ونصت المادة الأولي في قرار وزير التربية والتعليم ، على أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد بالنسبة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة (تظلمات الدفعتين الأولى، والثانية)، والبالغ عددهم (857)، أولهم السيد / محمود السيد محمد عبد الفتاح، وآخرهم السيدة / إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.


كما نصت المادة الثانية في قرار وزير التربية والتعليم ، أنه  اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 378 لتظلمات الدفعة الثالثة، أولهم خالد جمال محمد سليم، وآخرهم  أميرة سمير أحمد فهيم، وكذا عدد 685 لتظلمات الدفعة الرابعة، أولهم  محمد السيد محمود محمد، وآخرهم - إسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب.


ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم ، على أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد والأسماء الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 12739 للدفعة الخامسة، أولهم إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي، وآخرهم  يسرا عرفات محمد محمد، وكذا عدد (28875 لاستكمال الدفعة الخامسة، أولهم عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد، وآخرهم أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.


ونصت المادة الرابعة في قرار وزير التربية والتعليم ، على أن يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد ضمن نسبة 5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، الواردة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 423 للدفعة الخامسة، أولهم محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن جاد، وآخرهم هناء رجب محمود عز الدين.


وفي المادة الخامسة، أكدت وزارة التربية والتعليم ، على أن تُحرر عقود شغل الوظائف، وفقاً للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة، مع استثناء المذكورين بالمادة الرابعة من هذا القرار، من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأخيرا شدد قرار وزير التربية والتعليم على أن تتولى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين متابعة تنفيذ إجراءات تحرير العقود المذكورين بهذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية، يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني

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