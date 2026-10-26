وزير التعليم: أول زيادة في مرتبات المعلمين ستكون في يوليو 2027

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن زيادة مرتبات المعلمين سوف تكون على فترتين خلال عامين، بحيث تكون أول زيادة في يوليو ٢٠٢٧ ثم الزيادة الثانية في يوليو ٢٠٢٨.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الحكومة لن تنتظر عامين حتى ترفع مرتبات المعلمين، مؤكدا أنه بخلاف رفع الحد الأنى إلى ١٥ ألف جنيه ستكون هناك امتيازات مالية لمزاولة المهنة وفق ترخيص رسمي.

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعليم أولوية حقيقية للحكومة، عند الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وأحمد كجوك وزير المالية مؤتمراً صحفياً هاما بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة ، لإعلان عن تفاصيل التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر ٢٠٢٦

جدير بالذكر أنه في 5 أكتوبر الجاري ، كان قد عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث أكدا في هذا الإطار مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم السامية في المنظومة التعليمية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ويدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات تسهم في تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بها وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.