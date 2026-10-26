بسبب سرقة هاتف محمول.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بالبحيرة.

وبالفحص؛ تبين عدم وجود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بين (طرف أول) يضم القائمة على النشر وشخصين، و(طرف ثان) يضم الشخص الظاهر بالصور وصديقه، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز؛ بسبب خلافات بينهم، تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني على سلاح أبيض، وبمواجهتهم؛ أيدوا ما سبق، واتُخذت الإجراءات القانونية.