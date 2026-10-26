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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة فى مترو الانفاق.. ضبط 4 سيدات تشاجروا على مكان الجلوس

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض السيدات داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر الجارى حدثت مشاجرة بين عدد من السيدات داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بين طرف أول: (ربة منزل ، شقيقتها) ، وطرف ثان: (طالبة ، والدتها) جميعهن مقيمات بنطاق محافظة القاهرة، وذلك بسبب خلاف حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد تطورت إلى التشابك بالأيدى "دون حدوث إصابات.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهن اعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية مشاجرة السيدات

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