مأساة في أسيوط.. مصرع مسنة وطفل وإصابة سيدة في حريق أسطوانة بوتاجاز

لقيت سيدة مسنة وطفل مصرعهما، وأصيبت سيدة أخرى بحروق، إثر نشوب حريق بسبب أسطوانة بوتاجاز بمركز الغنايم في محافظة أسيوط.

تم نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى، فيما نُقلت السيدة المصابة إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل حريق أسطوانة بوتاجاز بالغنايم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بسبب أسطوانة بوتاجاز بدائرة مركز الغنايم، ووقوع حالتي وفاة وإصابة سيدة بحروق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة وطفل، وإصابة سيدة أخرى بحروق، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.