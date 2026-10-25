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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقل 3 مصابين في حادث أتوبيس لاعبي أسيوط إلى مستشفى الشرطة.. وخروج 32 من مستشفيات المنيا

لوجين ورفيف ضحيتا الحادث
لوجين ورفيف ضحيتا الحادث
إيهاب عمر

قال الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنه تم نقل 3 لاعبين من مصابي حادث تصادم الأتوبيس الذي كان يقل لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لاستكمال تلقي الرعاية الطبية، فيما غادر 32 مصابًا آخرون مستشفيات المنيا بعد تلقي العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنه فور تلقي بلاغ بوقوع الحادث، انتقل إلى موقع الحادث برفقة قيادات المديرية، لمتابعة الموقف والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، في ظل متابعة مستمرة من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح أن قيادات مديرية الشباب والرياضة كُلفت بالتواجد المستمر داخل المستشفيات التي استقبلت المصابين، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتأكد من استقرار حالاتهم الصحية قبل مغادرتهم مستشفيات المنيا وعودتهم إلى محافظة أسيوط.

وأشار إلى أن 3 من المصابين، الذين تعرضوا لإصابات حرجة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشرطة بأسيوط لاستكمال العلاج، لافتًا إلى أن إجمالي المصابين في الحادث بلغ 35 شخصًا، بينهم مدربون، فيما توفيت لاعبتان، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن تمهيدًا لنقل جثمانيهما إلى محافظة أسيوط.

في السياق ذاته، تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تطورات الحالة الصحية للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ومدربيهم، الذين تعرضوا لحادث سير أثناء عودتهم من القاهرة، عقب مشاركتهم في بطولة الجمهورية للجودو، والذي أسفر عن وفاة اللاعبتين لوجين عبد العزيز صابر ورفيف محمد عبد المنعم، لاعبتَي المشروع تحت 13 سنة، وإصابة عدد من اللاعبين والمدربين المرافقين لهما.

وأعرب محافظ أسيوط عن بالغ الحزن والأسى لوفاة اللاعبتين، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما وذويهما، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتنسيق الفوري والمستمر مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين بمستشفى مغاغة، والتأكد من حصولهم على أقصى درجات الرعاية الطبية اللازمة، مع المتابعة المستمرة لتطورات حالتهم الصحية، وتذليل أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمات العلاجية لهم.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن الحالة الصحية للمصابين، أسفر الحادث عن إصابة 3 حالات بإصابات شديدة و32 حالة بإصابات خفيفة، مع توقع خروج جميع المصابين من المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالاتهم الصحية، وفقًا لتقييم الفريق الطبي المعالج.

كما كلف محافظ أسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الحالات أولًا بأول، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية للاطمئنان على المصابين، والتأكد من توفير أوجه الدعم اللازمة لهم، والتنسيق مع مسئولي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لمتابعة تطورات الموقف.

ووجّه اللواء محمد علوان مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التوجه لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأسرتي اللاعبتين المتوفيتين، وتقديم أوجه المساندة اللازمة لهما في هذا الظرف الأليم، إلى جانب متابعة احتياجات أسر المصابين وتوفير الدعم الممكن لهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والمساندة لأبناء أسيوط وأسرهم.

وزارة الشباب والرياضة أسيوط تصادم الأتوبيس المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

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