القبض على شخص استعرض بدراجته النارية في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بأسيوط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (ميكانيكى - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 21/ سبتمبر الماضى حال سيره بأحد الطرق بدائرة المركز محل سكنه بقصد الإستعراض.
تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.