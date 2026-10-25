سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الضفيرة" بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالمنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الضفيرة".





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وضُبط بحوزتهم (2 فرد خرطوش - الأداة المستخدمة فى الوقائع "زرادية") ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب عدد (17 واقعة سرقة) ، والتصرف فى متحصلات نشاطهم الإجرامى لعميليهم سيىء النية (لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) تم ضبطهما ، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





