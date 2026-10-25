حبس صانعة محتوى بالأهرام نشرت فيديوهات خادشة

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل القصة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها، اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





