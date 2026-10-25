أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1593 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء الواردة بالكشف المرفق بالقرار.

الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالكشف بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وشملت قائمة الجنسيات الواردة بالقرار الألمانية والكندية، وجنسية كومنولث دومينيكا، والمكسيكية والأمريكية والفلسطينية والإيطالية والإسبانية والبريطانية والأيرلندية.

وتضمن القرار أسماء 21 مواطنًا، من بينهم أطفال، وتنوعت أماكن ميلادهم بين عدد من المحافظات المصرية ودول أخرى.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، فيما حُرر بتاريخ 17 سبتمبر 2026، ووقّع عليه المفوض بالتوقيع، مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات المنظمة للإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.