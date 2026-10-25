حبس صانع محتوى نشر فيديوهات رقص خادش

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس صانع محتوى 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل القضية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور (طالب - مقيم مقيم بنطاق محافظة القاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.