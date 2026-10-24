بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص من أبناء الفيوم في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، بينهم عدد من أبناء محافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم بني سويف الجديد، أمام مدخل قرية نعيم بالقرب من محور عدلي منصور، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.



بلاغ للأجهزة الأمنية بالحادث

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث ادعاء انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور جرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقلهم إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



4 سيارات إسعاف تنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية بإقليم شمال الصعيد، فرع بني سويف، بقيادة الدكتور هاني همام، بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وكشفت المعاينة عن إصابة يوسف رمضان محمود عبد العزيز، 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود رمضان محمود عبد العزيز، 15 سنة، المقيم بمحافظة الفيوم، بسحجات وكدمات، وجمعة محمد توفيق، 54 سنة، بغيبوبة كما أصيب محمد هيثم أحمد، 23 سنة، من أبناء الفيوم، بسحجات وكدمات، ومحمد أحمد محمود، 25 سنة، بسحجات وكدمات وضمت قائمة المصابين رجب محمود محمد، 28 سنة، والمصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد جابر معوض، 51 سنة، من أبناء الفيوم، والذي أصيب باشتباه كسر بالساق اليمنى ونزيف على المخ وجرح بالرأس بطول 5 سنتيمترات وتواصل الفرق الطبية بمستشفى بني سويف التخصصي تقديم الرعاية الصحية للمصابين ومتابعة حالتهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.