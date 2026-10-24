حبس سيدة بتهمة الاعتداء علي شقيقتها من ذوي الاعاقة في المحلة 4 أيام

قررت جهات التحقيق بنيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم حبس سيدة بتهمه الاعتداء علي شقيقتها من ذوي الاعاقة بواسطة عصا في المحلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وإيداع الضحية داخل دار رعاية المسنين بالإسكندرية.

قرار عاجل من النيابة

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط سيدة بتهمه الاعتداء علي شقيقتها من ذوي الاعاقة بواسطة عصا بالمحلة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا مقطع فيديو مصور يكشف لحظات اعتداء سيدة علي شقيقتها من ذوي الهمم بواسطة عصا واجبارها علي تنظيف غرفه المنزل بنطاق أحدي قري مركز المحلة.

وكثفت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها حتي حدد موقع المنزل الذي شهد الواقعة المذكورة .

توجيهات عاجلة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

عرض المتهمه

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.