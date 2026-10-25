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«ساندينه بالخشب».. إخلاء عقار من 5 طوابق بمنطقة الموناليزا بالمحلة بعد ظهور تصدعات وشروخ.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«ساندينه بالخشب».. إخلاء عقار من 5 طوابق بمنطقة الموناليزا بالمحلة بعد ظهور تصدعات وشروخ.. صور

منزل المحلة المنكوب
منزل المحلة المنكوب
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة انهيار جزئي وتصدعات وشروخات بمنزل سكني مكون من 5 طوابق مما دفع الاجهزه التنفيذية لاستخدام لوائح خشبيه لمنع سقوطه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


كما فرضت الجهات الأمنية كردون كامل حول المنزل المشار إليه واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتأمين المارة من المواطنين .

فرض كردون أمني 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تصدعات وشروخات بمنزل سكني مكون من 5 طوابق بشارع الموناليزا بنطاق دائرة القسم.

اخلاء منازل مجاورة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تشكيل لجنة هندسية 


كما وجه اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية في توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينه موقع المنزل المذكور واخلاءه من السكان بالكامل وتأمين أرواح وحياة المواطنين بالعقارات السكنية المجاورة .

اخلاء منازل مجاورة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تصدع منزل المحلة منهار سندات خشبية

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