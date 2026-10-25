الأمن يداهم مصنع غير مرخص لتصنيع أسطوانات الغاز في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وبيع أسطوانات الغاز ، وبإستخدام منتجات مجهولة المصدر بالقليوبية.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (مسئولى مصنع لتجميع وتصنيع أسطوانات الغاز "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بتجميع وتصنيع وبيع أسطوانات الغاز بإستخدام منتجات مجهولة المصدر بدون تصريح من الجهات المختصة ، تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعُثر بداخل المصنع على (900 إسطوانة غاز منتج نهائى – 250 إسطوانة تحت التجهيز– كمية من الخامات والمعدات المستخدمة فى التصنيع – 3000 كرتونة فارغة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





