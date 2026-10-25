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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«ساندينه بالخشب».. إخلاء عقار من 5 طوابق في «المحلة» ومحافظ الغربية يأمر بإزالته.. فيديو وصور

اخلاء منزل المحلة
اخلاء منزل المحلة
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المحاسب جمال قطقاط رئيس حي اول المحلة بسرعة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع المنزل المنكوب بمنطقة أبوراضي كونه خطرًا داهمًا يُهدّد حياة المواطنين .

توجيهات محافظ الغربية 

كما وجّه محافظ الغربية بمعاينة منازل مجاورة وفرض كردون لتأمين أرواح وحياة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وكانت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت واقعة انهيار جزئي وتصدعات وشروخات بمنزل سكني مكون من 5 طوابق مما دفع الأجهزة التنفيذية لاستخدام لوائح خشبية لمنع سقوطه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما فرضت الجهات الأمنية كردوناً كاملاً حول المنزل المشار إليه واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتأمين المارة من المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يُفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصدعات وشروخات بمنزل سكني مكون من 5 طوابق بشارع الموناليزا بنطاق دائرة القسم.

رفع كفاءة الخدمات 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما وجّه اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية في توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع المنزل المذكور وإخلائه من السكان بالكامل وتأمين أرواح وحياة المواطنين بالعقارات السكنية المجاورة .

تأمين أرواح المواطنين 

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية اخلاء عقار سكني المحلة ٱيل سقوط خطر داهم

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