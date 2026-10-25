محافظ أسيوط: استكمال رصف وتطوير شوارع تقسيم الحقوقيين بالوليدية ضمن خطة التحسين

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، ضمن خطة تحسين حالة الشوارع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى التنقل داخل المناطق السكنية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، برئاسة أبوالعيون إبراهيم، رئيس الحي، تواصل استكمال أعمال الرصف بمنطقة الوليدية، وتحديدًا تقسيم الحقوقيين، حيث بدأت أعمال الرصف بشارع رقم 12، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الكشط بالتفرعات الداخلية بالمنطقة، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق.

وقال اللواء محمد علوان إن الأعمال تتم بمتابعة المهندس محمد جمال، مدير الرصف، والنائب أكرم ناجي، نائب رئيس الحي، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا لضمان انتظام سير الأعمال.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والكشط، والالتزام ببرامج التنفيذ المحددة، وسرعة الانتهاء من تطوير الشوارع المستهدفة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بالمظهر الحضاري بمنطقة الوليدية ومختلف مناطق حي شرق مدينة أسيوط.